8 декабря в Белгородской области ожидается снегопад

Ночью и днём снег, местами сильный. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 8 декабря на территории региона ожидается облачная погода. Ночью и днём снег, местами сильный. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от 6 до 11 градусов мороза, днем от -2 до -7 градусов. В Белгороде ночью от 7 до 9 градусов ниже ноля, днем от -2 до -4 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила пожарной безопасности в быту: не перегружайте электрические сети, следите за исправностью электропроводки, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Инспекторы ГИМС напоминают: выходить на лед в настоящее время нельзя - толщина его недостаточно безопасна. Не выходите на опасный тонкий лёд сами, пресекайте игры детей на тонком льду и не оставляйте их без присмотра взрослых.

Автомобилистам необходимо быть особенно внимательными и осторожными на дорогах во время осадков. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, соблюдайте дистанцию.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722) 39-99-99.