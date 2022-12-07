В Белгороде на Соборной площади появятся елка и горка

Горка и ёлка украсят Соборную площадь Белгорода. Скриншот видео из телеграм-канала Валентина Демидова.

- Конструкцию для горки почти собрали, - написал в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов. - Поступало много просьб от горожан вернуть ее на это место, чтобы дети могли покататься. Сделали. Украшение площади завершаем. Елка наряжена. Осталось проверить работу гирлянд.

По словам Валентина Валентиновича, в целом в Белгороде установили уже больше 100 световых иллюминаций. А через неделю столица области засияет в полном новогоднем убранстве.