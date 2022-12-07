Аэропорт Белгорода будет закрыт до 15 декабря

Полёты из областного центра были приостановлены 24 февраля после начала специальной военной операции. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 7 декабря, Федеральное агентство воздушного транспорта проинформировало о том, что до 3:45 15 декабря продлён режим временного ограничения полётов в аэропорты 11 городов на юге РФ: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты РФ работают штатно.

Обо всех изменениях в расписании будет сообщено дополнительно. Телефон колл-центра аэропорта Белгорода: +7 (4722) 235-777.

Напомним, что полёты из областного центра были приостановлены 24 февраля после начала специальной военной операции.