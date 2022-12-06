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НовостиОбщество6 декабря 2022 14:26

В Белгородской области до 21 декабря продлен «желтый» уровень террористической опасности

Подписан соответствующий документ
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Запрет на запуск салютов также продлен на две недели.

Запрет на запуск салютов также продлен на две недели.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вячеслав Гладков сообщил о продлении на территории Белгородской области до 21 декабря «желтого» уровня террористической опасности.

- Соответствующий документ подписан. Также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов, - сообщил глава региона.

Белгородцам по-прежнему необходимо быть бдительными, сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. А обо всех подозрительных ситуациях сообщать в соответствующие органы.

Телефоны правоохранительных органов и экстренных служб:

Единая дежурно-диспетчерская служба – 112;

Полиция – 02 (с городской телефонной сети), 102 (с мобильного телефона);

Противопожарная служба – 01 (с городской телефонной сети), 101 (с мобильного телефона);

Скорая помощь – 03 (с городской телефонной сети), 103 (с мобильного телефона);

УФСБ России по Белгородской области – 8 (4722) 50-83-92;

УМВД России по Белгородской области – 8 (4722) 35-25-11, 35-28-90;

ГУ МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 32-23-94;

Управление Росгвардии по Белгородской области – 8 (4722) 27-89-18;

Телефон многопрофильной психологической помощи для взрослых – 8 800 200-47-03;

Телефон доверия психологической службы для детей, подростков и их родителей – 8-800-200-01-22.