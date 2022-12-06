В Белгородской области до 21 декабря продлен «желтый» уровень террористической опасности

Запрет на запуск салютов также продлен на две недели. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вячеслав Гладков сообщил о продлении на территории Белгородской области до 21 декабря «желтого» уровня террористической опасности.

- Соответствующий документ подписан. Также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов, - сообщил глава региона.

Белгородцам по-прежнему необходимо быть бдительными, сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. А обо всех подозрительных ситуациях сообщать в соответствующие органы.

Телефоны правоохранительных органов и экстренных служб:

Единая дежурно-диспетчерская служба – 112;

Полиция – 02 (с городской телефонной сети), 102 (с мобильного телефона);

Противопожарная служба – 01 (с городской телефонной сети), 101 (с мобильного телефона);

Скорая помощь – 03 (с городской телефонной сети), 103 (с мобильного телефона);

УФСБ России по Белгородской области – 8 (4722) 50-83-92;

УМВД России по Белгородской области – 8 (4722) 35-25-11, 35-28-90;

ГУ МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 32-23-94;

Управление Росгвардии по Белгородской области – 8 (4722) 27-89-18;

Телефон многопрофильной психологической помощи для взрослых – 8 800 200-47-03;

Телефон доверия психологической службы для детей, подростков и их родителей – 8-800-200-01-22.