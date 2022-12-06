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НовостиПолитика6 декабря 2022 13:59

Вячеслав Гладков сообщил о формировании в Белгородской области батальонов самообороны

Тренировки отрядов проходят на территории приграничных районов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Тренировки проводят инструкторы с большим боевым опытом.

Тренировки проводят инструкторы с большим боевым опытом.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области сообщил о формировании на территории региона батальонов территориальной обороны. Глава региона поделился кадрами тренировок добровольцев.

- Буквально с первых дней начала специальной военной операции обращалось большое количество жителей Белгородской области с необходимостью начать подготовку и формирование отрядов территориальной обороны или самообороны. Такое решение мы приняли, - написал Гладков в соцсети.

Глава региона отметил, что формируется несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание, в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи. Тренировки проводят инструкторы с большим боевым опытом. Боевое сплачивание отрядов проходит на территории всех приграничных районов Белгородской области.