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НовостиОбщество6 декабря 2022 11:49

В Белгороде установят дополнительные светофоры с регулируемыми пешеходными переходами

Проект уже согласовали с ГИБДД
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Объект будет оснащен вызывными устройствами для пешеходов.

Объект будет оснащен вызывными устройствами для пешеходов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На пересечении улиц Корочанская и Речная в Белгороде установят светофоры с регулируемыми пешеходными переходами. Такая мера связана с повышением безопасности дорожного движения. Проект уже согласовали с ГИБДД.

На данный момент подрядчик проводит работы по установке светофоров и обустройству тротуаров. Объект будет оснащен вызывными устройствами для пешеходов.

Все работы по установке и подключению планируют завершить до конца недели. Также на этом участке улично-дорожной сети ведутся работы по обустройству островков безопасности, тротуаров, пешеходных подходов.