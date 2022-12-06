В Белгороде установят дополнительные светофоры с регулируемыми пешеходными переходами

Объект будет оснащен вызывными устройствами для пешеходов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
На пересечении улиц Корочанская и Речная в Белгороде установят светофоры с регулируемыми пешеходными переходами. Такая мера связана с повышением безопасности дорожного движения. Проект уже согласовали с ГИБДД.
На данный момент подрядчик проводит работы по установке светофоров и обустройству тротуаров. Объект будет оснащен вызывными устройствами для пешеходов.
Все работы по установке и подключению планируют завершить до конца недели. Также на этом участке улично-дорожной сети ведутся работы по обустройству островков безопасности, тротуаров, пешеходных подходов.