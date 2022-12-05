Более 74% льготных рецептов в Белгородской области доставляют домой

При этом в части муниципалитетов доля льготных рецептов с доставкой близится к стопроцентному показателю. В лидерах – Ровеньской район, который обеспечил доставку 97% льготных назначений, на втором месте – Красненский район (96%). Яковлевский горокруг с показателем 95% – на третьем.

Белгородская область – первый субъект в России, реализующий сервис доставки на дом льготных лекарств. По инициативе губернатора Вячеслава Гладкова в 2022 году у льготников области появилась возможность получать препараты, не выходя из дома. Для этого нужно обратиться к своему лечащему врачу за рецептом, заполнить соответствующее согласие и в течение пяти дней получить положенные препараты в полном объёме.

Также напомним, что в скором времени доставка льготных лекарств будет осуществляться при помощи системы «Честный знак», которая сделает процесс более прозрачным и эффективным, избавит от необходимости составлять и подписывать бумажные документы. Новое решение уже применяется в Ивнянском районе, после чего будет тиражировано на все муниципалитеты Белгородской области.