В Белгородской области автоледи на «Хюндае» спровоцировала столкновение с «Фордом»

По предварительным данным, 3 декабря, около 13:00 в Старом Осколе в районе дома №2 пр. А. Угарова 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Хюндай Гетц», при выезде со второстепенной на главную дорогу, не предоставила преимущество в движении «Форду Мондео» под управлением 32-летнего водителя, и столкнулась с ним. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В результате ДТП 67-летняя пассажирка «Хюндая» получила телесные повреждения, с которыми была госпитализирована в медицинское учреждение.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Губкине пенсионер на «Хендэ» сбил пешехода.