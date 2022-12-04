В Белгородской области программа по очистке водоемов продолжится весной следующего года

Вячеслав Гладков в утреннем обращении поделился, что в этом году в Белгородской области по областной программе «Наши реки» были очищены 65 водных объектов из 72 запланированных. Еще 7 вынужденно перенесены на весну 2023 года из-за плохого притока воды и обмельчания. Зимой будет сформирована вся необходимая проектно-сметная документация.

Финальные обсуждения по оценке работ прошли на участке реки Ворскла в Борисовке. Специалисты очистили дно реки, убрали лишнюю растительность и ил со дна.

- В пятницу в Борисовском районе прошли общественные слушания по приемке после окончания работ по очистке реки Ворскла. Приемка работ прошла успешно. Жители довольны качеством работ. Это было завершающее мероприятие большой областной программы по очистке русел рек и водоёмов в этом году, - сказал губернатор Гладков.