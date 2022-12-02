3 декабря в Белгородской области ожидается до -7 градусов

По данным белгородских синоптиков, завтра, 3 декабря на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов мороза, днем -2-7 градусов. В Белгороде ночью от 5 до 7 градусов ниже ноля, днем -2-4 градуса.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила эксплуатации электрических приборов и отопительных печей. Используя обогреватели, помните, что большое количество пожаров, которые случаются в быту происходят из-за перегрузки электросетей при эксплуатации обогревательных приборов. Поэтому, выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети. Жителям региона, дома которых оборудованы печным отоплением, следует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности при его эксплуатации. Не допускайте перекала печи, топите печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Перед началом движения не забывайте, что двигатель автомобиля должен быть полностью прогрет. Будьте внимательными в местах пешеходных переходов, снижайте скорость вблизи расположения детских учреждений.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722) 39-99-99.