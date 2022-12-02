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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 13:00

Белгородца подстрелили на улице за то, что он заступился за девушку

Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Белгороду от сотрудников лечебного учреждения поступило сообщение о том, что к ним с ранениями бедра и предплечья поступил 33-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Как выяснилось, травмы мужчина получил в результате конфликта с незнакомцем около одного из ресторанов города. Полицейские выехали на место происшествия и установили все обстоятельства случившегося. Подозреваемый - 38-летний житель Белгородского района - был задержан и доставлен в отдел полиции. Оружие и гильзы изъяты.

По предварительным данным, находясь в алкогольном опьянении, он стал приставать к девушкам возле входа в заведение. Потерпевший обратил внимание на происходящее и заступился за дам. После чего между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого первый достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в своего оппонента.

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.