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НовостиОбщество2 декабря 2022 12:51

В Белгороде проверят всю систему оповещения населения

Работы будут вестись по будним дням
Алексей СЕРГУНИН

Со 2 декабря по 24 января 2023 года ежедневно в 14:30 в Белгороде будут проверять уличные громкоговорители и электромеханические сирены. В день - один объект.

График проведения этой работы – на карточках городской администрации (ниже).

Спасатели просят горожан сохранять спокойствие. Эта проверка регулярно проводится в областном центре из года в год.

Спасатели просят горожан сохранять спокойствие.

Спасатели просят горожан сохранять спокойствие.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Каждый рабочий день будут проверять по одному объекту.

Каждый рабочий день будут проверять по одному объекту.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Эта проверка регулярно проводится в областном центре из года в год.

Эта проверка регулярно проводится в областном центре из года в год.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.