В Белгороде проверят всю систему оповещения населения

Со 2 декабря по 24 января 2023 года ежедневно в 14:30 в Белгороде будут проверять уличные громкоговорители и электромеханические сирены. В день - один объект.

График проведения этой работы – на карточках городской администрации (ниже).

Спасатели просят горожан сохранять спокойствие. Эта проверка регулярно проводится в областном центре из года в год.

Спасатели просят горожан сохранять спокойствие. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Каждый рабочий день будут проверять по одному объекту. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.