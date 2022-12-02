В Белгороде проверят всю систему оповещения населения

Со 2 декабря по 24 января 2023 года ежедневно в 14:30 в Белгороде будут проверять уличные громкоговорители и электромеханические сирены. В день - один объект.
График проведения этой работы – на карточках городской администрации (ниже).
Спасатели просят горожан сохранять спокойствие. Эта проверка регулярно проводится в областном центре из года в год.
Спасатели просят горожан сохранять спокойствие.
Фото: пресс-служба администрации Белгорода.
Каждый рабочий день будут проверять по одному объекту.
Фото: пресс-служба администрации Белгорода.
Эта проверка регулярно проводится в областном центре из года в год.
Фото: пресс-служба администрации Белгорода.