В Белгородской области началась зимняя подкормка диких животных

«Лесные столовые» организуют сотрудники управления Экоохотнадзора с привлечением клубов охотников. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В нынешнем году, как отметил начальник отдела учёта и анализа объектов животного мира и среды их обитания управления Экоохотнадзора Белгородской области Алексей Посохов, заготовлено более 7,5 тонны пшеницы. Биотехнические мероприятия проводятся на территории всей области, они позволяют предотвратить кормовую миграцию. К тому же в местах концентрации животных легче охранять от браконьеров.

В общедоступных охотничьих угодьях, государственных природных комплексных заказниках «лесные столовые» организуют сотрудники управления с привлечением клубов охотников. На закреплённых территориях о животных заботятся охотпользователи.

Количество площадок, их инфраструктура и объёмы корма определяются количеством обитающих на территории особей. По данным учётов, в заказнике «Угримский» - более 160 особей косули европейской, есть также лисицы, зайцы русаки, норки, бобры, выдры, ласки.

- Наиболее охотно косуля поедает сено, лиственные веники, концентрированные корма – пшеницу, кукурузу, а также соль, - уточнил заместитель начальника отдела оперативного реагирования Александр Красников. - В среднем период подкормки косули в Белгородской области составляет 90 дней. За весь зимний период одна особь может съесть до 11 кг кормов и пяти кг минеральной подкормки.