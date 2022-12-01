В Белгородской области в пятницу сохранится морозная погода без осадков

По прогнозам белгородских синоптиков, в пятницу, 2 декабря, на территории региона по-прежнему будет переменная облачность. Осадков не ожидается, однако будет довольно ветрено – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-9 мороза, днем от 2 до 7 градусов мороза.

В областном центре ночью 5-7 градусов мороза, днем тоже морозно – 2-4 градуса ниже нуля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует учитывать температурный режим и одеваться по погоде. В морозную погоду специалисты рекомендуют жителям региона носить свободную одежду — это способствует нормальной циркуляции крови. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой. Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101", Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722) 39-99-99.