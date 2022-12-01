Белгородские спасатели предотвратили несчастный случай на воде

В Белгороде на реке возле учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной школьники пытались выйти на тонкий лед, чтобы поиграть в хоккей. Белгородские спасатели, патрулировавшие территорию, смогли вовремя предотвратить трагедию. Они остановили ребят и провели разъяснительную беседу.

Сотрудники регионального МЧС призывают белгородцев быть осторожными. До наступления устойчивых морозов лед очень непрочен и легко ломается.

Соблюдение простых мер безопасности поможет избежать несчастного случая:

не подходить близко к водоёмам

не стоять на обрывистом берегу

следить за детьми.

Что делать, если вы провалились в ледяную воду:

не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание

раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда

по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечёт под лёд

попытаться осторожно, не обламывая кромку, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, затем другую ногу. Если лёд выдержал, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу

передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лёд уже проверен на прочность.

Если вы стали свидетелем ЧП, звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.