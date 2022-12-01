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НовостиОбщество1 декабря 2022 7:14

Белгородский аэропорт будет закрыт до 9 декабря

Росавиация сообщила о продлении ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части страны
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде продлен режим временного ограничения полетов.

В Белгороде продлен режим временного ограничения полетов.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Небо на Белгородом будет закрыто как минимум до 3:45 9 декабря 2022 года. Об этом сегодня сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта. Временное ограничение полетов продлено в 11 аэропортах юга и центральной части России: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Напомним, что полеты из Белгорода были приостановлены 24 февраля после начала специальной военной операции.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.