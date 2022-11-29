30 ноября в Белгородской области ожидается -10 градусов

По данным белгородских синоптиков, завтра, 30 ноября на территории региона ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10 градусов мороза, днем от -1 до -6 градусов. В Белгороде ночью 5-7 градусов ниже ноля, днем от -1 до -3 градусов.

В целях недопущения пожаров в жилых помещениях Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно призывает жителей региона соблюдать меры пожарной безопасности. При использовании печного отопления проверяйте исправность печи и дымохода, не оставляйте топящуюся печь без присмотра. Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов. Помните: использовать самодельные электронагревательные приборы, оставлять электрические радиаторы без присмотра и сушить на них вещи - запрещено. Выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Перед началом движения не забывайте, что двигатель автомобиля должен быть полностью прогрет, а стекла салона необходимо очистить от изморози и льда для безопасного и комфортного вождения. Будьте внимательными в местах пешеходных переходов, снижайте скорость вблизи расположения детских учреждений. В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722) 39-99-99.