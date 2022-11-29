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НовостиЗдоровье29 ноября 2022 9:01

В Белгородской области от коронавируса умер 2319-й пациент

Тем временем 28 ноября 42 человека победили ковид
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 98 госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 98 госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это житель Белгорода 1937 года рождения, проходивший лечение в городской больнице №2. За это же время 46 человек заболели, а выздоровели – 42.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 163 590 пациентов, выздоровели – 160 849, умерли – 2 319. Сейчас из 98 госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных уменьшается восьмой день кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 27 ноября в нашем регионе заболели 44 человека, а выздоровели – 33. А 26 ноября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 31 к 47.