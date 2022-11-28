Валентин Демидов опубликовал интерактивную карту укрытий Белгорода

Карта будет обновляться, так как работа по включению в систему дополнительных укрытий продолжается.

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов опубликовал интерактивную карту укрытий областного центра. Сейчас на ней 711 многоквартирных домов, 8 образовательных учреждений и 45 хозсубъектов. Карта будет обновляться, так как работа по включению в систему дополнительных укрытий продолжается.

- Это важный этап нашей большой работы. Ему предшествовала ревизия основных помещений в Белгороде, которые могут выполнять функцию укрытий, - отметил Демидов.

Чиновник подчеркнул, что в этой работе нужна система. Параллельно власти города разработали правовой механизм для закрепления ответственности по обеспечению доступа в укрытия и их содержанию. С каждым балансодержателем подписаны необходимые документы, составлены акты.

Валентин Демидов также отметил, что система укрытий в Белгороде создается для всех горожан, без четкой привязки к месту жительства. Ведь опасность может застать где угодно.

- С МЧС алгоритмы взаимодействия по доведению сигнала об использовании укрытий отработали. Хоть необходимости в укрытиях в настоящее время нет, мы должны быть готовы ко всем сценариям, - подчеркнул Валентин Демидов.