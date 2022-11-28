В Белгороде до конца года могут не сдать Центр адаптивных видов спорта

Вячеслав Гладков на оперативном совещании 28 ноября снова раскритиковал регионального министра строительства за сроки сдачи спортивных объектов. В частности, под угрозой срыва сдача Центра адаптивных видов спорта.

- Половина здания с сегодняшнего дня отапливается пушками, приступаем к отделке. Вторую половину закроем к концу текущей недели и будем планомерно запускать централизованное отопление. Строительная готовность — 72%, - доложила Оксана Козлитина.

Глава региона признался, что по его ощущениям, объект в этом году не будет сдан.

- Шансов нет никаких. Мы его сдаем или нет? Меня спортсмены замучили, пишут каждый день, потому что ждут этот объект. Такое ощущение, что вы его будете строить еще месяцев шесть, исходя из того, что я сейчас вижу. Этот объект — за счет областных денег. Когда выходили на объект, мне подрядчик клялся, что в этом году сдадите, - заявил Гладков.

Гладков добавил, что он надеется, что по спортивным объектам Дирекция ЮЗР доведет ФОК до конца.

- Считаю, что он должен быть сдан. По Центру адаптивного спорта обидно, жалко. Считаю, что все косяки на Минстрое и на УКСе. Ничего прощать не буду, буду высказывать претензии до конца. Все обещали мне объекты сдать. Сдавайте, - подчеркнул Вячеслав Гладков.