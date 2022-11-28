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НовостиЗдоровье28 ноября 2022 10:20

33 белгородца победили ковид 27 ноября

Тем временем заболели коронавирусом 44 человека
Алексей СЕРГУНИН
Число госпитализированных уменьшается седьмой день кряду.

Число госпитализированных уменьшается седьмой день кряду.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 44 человека заболели, а выздоровели – 33.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 163 544 пациента, выздоровели – 160 807, умерли – 2 318. Сейчас из 100 госпитализированных пять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных уменьшается седьмой день кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 26 ноября в нашем регионе заболели 47 человек, а выздоровел – 31. А 25 ноября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 31 к 46.