33 белгородца победили ковид 27 ноября

Число госпитализированных уменьшается седьмой день кряду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 44 человека заболели, а выздоровели – 33.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 163 544 пациента, выздоровели – 160 807, умерли – 2 318. Сейчас из 100 госпитализированных пять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных уменьшается седьмой день кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 26 ноября в нашем регионе заболели 47 человек, а выздоровел – 31. А 25 ноября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 31 к 46.