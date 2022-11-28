В Белгороде 91-летняя пенсионерка отдала мошенникам 100 тысяч рублей

По предварительным данным, злоумышленники сообщили пенсионерке о том, что ее внучка якобы совершила ДТП и убедили передать для оказания ей материальной помощи деньги. В результате 91-летняя женщина лишилась 100 тысяч рублей. По данному факту Следственным управлением УМВД России по Белгороду возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

За ноябрь в Белгородской области зарегистрированы 23 факта мошенничества, совершенного по аналогичной схеме. Как правило, жертвами становятся пожилые люди. Злоумышленник звонит и представляется им сыном, внуком и так далее, после чего сообщает, что попал в аварию или спровоцировал ДТП, в котором пострадали люди. Обычно разговор длится недолго. Мошенник говорит тихо либо неразборчиво, чтобы потерпевший не мог определить по голосу, кто ему звонит, и с первых слов распознать обман.

Далее в разговор включается лже-сотрудник правоохранительных органов. Он сообщает потерпевшему, что необходимо перечислить либо передать через курьера деньги. Предлоги могут быть самыми разными. Средства могут потребовать якобы для решения вопроса о непривлечении родственника к уголовной ответственности, на лечение его самого либо другого участника аварии. Иногда преступники просят передать деньги через человека, который подъедет, тщательно при этом упаковав их. В других случаях сообщают, что деньги необходимо перевести на определенный счет. Мошенники также могут сообщить, что ваш родственник был задержан за драку, оказался в больнице и так далее. Звонят нередко ночью, чтобы застать человека врасплох.

Сотрудники полиции призывают граждан никогда не переводить деньги по телефонному требованию. Если вам сообщили, что ваш родственник попал в беду, постарайтесь взять себя в руки. Перезвоните ему либо кому-то из его окружения самостоятельно и проверьте, действительно ли в вашей помощи нуждаются. Полицейские также просят белгородцев рассказать о схеме мошенничества пожилым родственникам и напомнить им алгоритм действий в такой ситуации.