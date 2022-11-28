На белгородских дорогах погибли два человека

Выезд «ВАЗа» на встречную полосу обернулся трагедией. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 26 ноября, около 17:00 в Старом Осколе на проспекте Николая Шевченко, в районе дома № 2 в микрорайоне «Юбилейный», 70-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21113», выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ГАЗ 2752» под управлением 50-летнего водителя. В результате ДТП 73-летний пассажир «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте происшествия. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Так же в минувшую субботу около 20:45 на автодороге "Старый Оскол - Долгая Поляна - Котеневка" 54-летний водитель, управляя автобусом «ЛИАЗ», наехал на мужчину (личность устанавливается), переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате пешеход скончался на месте происшествия.