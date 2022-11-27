В Белгородской области бывшего правоохранителя задержали за браконьерство

фото: с сайта Управления Экоохотнадзора.

Недалеко от хутора Федоренков Яковлевского городского округа сотрудники управления Экоохотнадзора Белгородской области задержали браконьера. Им оказался житель Белгорода, бывший сотрудник правоохранительных органов.

В машине нарушителя обнаружили гладкоствольный карабин «Вепрь», светошумовую гранату, тубу от гранатомёта и тушу косули европейской. Любительская и спортивная охота сейчас в регионе запрещена. А заказники (где и был задержан белгородец) созданы с целью сохранения, восстановления и воспроизводства объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения. На таких территориях любая охота запрещена.

Полиция проводит проверку по факту обнаруженных предположительно взрывчатых веществ. За незаконную охоту в отношении белгородца возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, ему предстоит выплатить ущерб государственному охотничьему фонду в размере 280 тысяч рублей.