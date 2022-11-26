24 белгородки получили почетный знак «Материнская слава»

фото: телеграм-канал Валентина Демидова.

Исполняющий обязанности мэра Валентин Демидов в преддверии Дня матери поздравил женщин Белгорода с «профессиональным» праздником. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

25 ноября градоначальник вручил почетный знак «Материнская слава» 24 женщинам областного центра.

- Поблагодарил их за воспитание прекрасных детей, которые успешны в учёбе, спорте, творчестве. За этот огромный и очень важный труд. Горжусь, что в Белгороде растёт число многодетных семей, - написал Валентин Демидов.

Напомним, на получение почетного знака «Материнская слава» в Белгородской области претендуют 167 женщин. Список согласовал комитет облдумы по социальной политике. На награду I степени претендуют 22 женщины, воспитывающие пятерых и более детей. Знак II степени планируют вручить 27 многодетным матерям региона, которые воспитывают четверых детей. Материнскую славу III степени собираются вручить 118 женщинам за воспитание троих детей.