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НовостиОбщество26 ноября 2022 13:45

Вячеслав Гладков стал губернатором года по версии премии «Гамбургский счет»

Победителей премии объявили 25 ноября
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Гладков признан губернатором года.

Гладков признан губернатором года.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков получил звание «Губернатор года». За это звание в политической премии РАСО «Гамбургский счёт» боролись еще четыре кандидата: глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и глава Приморского края Олег Кожемяко.

Результаты премии озвучили 25 ноября. Так, наш губернатор стал лучшим. Политиком года (посмертно) стал Владимир Жириновский, а анти-премию «Провал года» получил депутат заксобрания Ульяновской области Максим Сурайкин.