Белгородские выпускники на удаленке будут писать итоговое сочинение в январе

Школьники выпускных классов Белгородской области, которые учатся дистанционно, напишут итоговое сочинение в начале следующего года. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков во время вечернего прямого эфира 25 ноября.

Родители учеников из шебекинского школы №5 обратились к губернатору с просьбой перенести дату написания итогового сочинения, которое было запланировано на 7 декабря. По их мнению, неприемлемо проводить в текущей ситуации экзамен в очном формате.

- Все муниципальные образования, где объявлено дистанционное обучение, будут проводить экзамен не 7 декабря, а в начале января. Три попытки на написание сочинения останутся. А расположим детей для проведения экзамена в безопасных местах. Всю информацию до вас доведут через руководство школы, - ответил губернатор Белгородской области.