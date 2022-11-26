В Белгородской области 149 семей воспользовались «губернаторской ипотекой» в 2022 году

программа действует до конца 2022 года. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С начала года льготной ипотекой в Белгородской области воспользовались 149 семей. Программа доступна для работников бюджетной сферы. По условиям «губернаторской ипотеки» правительство региона предоставляет ежемесячную субсидию в размере 6% от базовой ставки, установленной банком, в течение 5 лет с момента заключения кредитного договора на приобретение жилья.

Как сообщается на сайте регионального правительства, по программе можно купить квартиру в новостройке, взять кредит на строительство индивидуального жилого дома или покупку земельного участка.

Стоит отметить, что за весь период реализации программы «губернаторской ипотекой» воспользовались 597 семей. Она действует до конца 2022 года.