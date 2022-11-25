В Белгороде добавится девять новых платных парковок

В Белгороде появится 9 новых платных парковок. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В областном центре появятся новые платные парковки. Они будут располагаться на шести улицах Белгорода:

у дома № 2 по улице 50-летия Белгородской области

у домов № 4, 18 и 36 на Гражданском проспекте

у дома № 84 по улице Преображенской

у дома № 36А на Народном бульваре

у дома № 48 по улице Попова

у домов № 3 и 32 по улице Костюкова

Также увеличилось время бесплатной стоянки на улице Вокзальной,1 с 15 до 30 минут. Кроме того, снизилась почасовая оплата – максимальная стоимость часа составит 30 рублей.