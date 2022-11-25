Между двумя селами в Белгородской области на 9 месяцев закроют мост через реку

Схема объезда на время перекрытия моста через Тихую Сосну. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области на 9 месяцев будут перекрыто движение по мосту между селами Мухоудеровка и Ближнее Чесночное в Алексеевском районе. Металлический мост через реку Тихая Сосна заменят на новое железобетонное сооружение.

Как сообщается на сайте регионального правительства, сроки производства работ, согласно заключенному госконтракту, с 1 января по 20 ноября 2023 года. Однако к работам приступят раньше установленного срока - уже 1 декабря текущего года.

Старый мост планируют полностью разобрать, реконструировать земляное полотно на подходах к нему. А дальше специалисты построят новую железобетонную конструкцию, которая отвечает современным требованиям по грузоподъемности и безопасности движения.

Движение на участке полностью прекратится уже с 10 декабря 2022 года. Будет организован объезд через села Дальнее Чесночное и Колтуновка. Завершение основных работ и открытие движения с возможными ограничениями планируется до 30 августа 2023 года.