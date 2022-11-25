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НовостиОбщество25 ноября 2022 13:21

Между двумя селами в Белгородской области на 9 месяцев закроют мост через реку

Ограничение движения связано со строительством нового моста
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Схема объезда на время перекрытия моста через Тихую Сосну.

Схема объезда на время перекрытия моста через Тихую Сосну.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области на 9 месяцев будут перекрыто движение по мосту между селами Мухоудеровка и Ближнее Чесночное в Алексеевском районе. Металлический мост через реку Тихая Сосна заменят на новое железобетонное сооружение.

Как сообщается на сайте регионального правительства, сроки производства работ, согласно заключенному госконтракту, с 1 января по 20 ноября 2023 года. Однако к работам приступят раньше установленного срока - уже 1 декабря текущего года.

Старый мост планируют полностью разобрать, реконструировать земляное полотно на подходах к нему. А дальше специалисты построят новую железобетонную конструкцию, которая отвечает современным требованиям по грузоподъемности и безопасности движения.

Движение на участке полностью прекратится уже с 10 декабря 2022 года. Будет организован объезд через села Дальнее Чесночное и Колтуновка. Завершение основных работ и открытие движения с возможными ограничениями планируется до 30 августа 2023 года.