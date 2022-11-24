25 ноября в Белгородской области будет туманно

По данным белгородских синоптиков, завтра, 25 ноября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Местами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днем от -1 до +4 градусов. В Белгороде ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем 0-2 градусов тепла.

В целях недопущения пожаров в жилых помещениях Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные в сеть электроприборы. Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов.

Туман и гололедица могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию до других транспортных средств и соблюдать скоростной режим. Не забывайте включать ближний свет фар, а также использовать противотуманные фары. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.