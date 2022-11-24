Белгородец похитил драгоценности у уснувшей знакомой

В ОМВД России по Шебекинскому городскому округу обратилась местная жительница 1987 года рождения. Она сообщила, что у нее похитили ювелирные изделия. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался мужчина 1981 года рождения – знакомый потерпевшей.

По предварительным данным, злоумышленник был в гостях у женщины. После застолья хозяйка дома уснула. Воспользовавшись ситуацией, мужчина снял с нее золотое кольцо и цепочку, после чего сдал их в ломбард. Вырученные деньги он потратил. Сумма ущерба составила около 14 тысяч рублей.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинение значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.