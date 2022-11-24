Белгородцы заняли пять первых мест на всероссийском турнире по кикбоксингу

Алексей Потеряхин (первый слева) и его спортсмены. Фото из архива Алексея ПОТЕРЯХИНА.

Сегодня, 24 ноября, в Екатеринбурге финишировал всероссийский турнир, который собрал 687 кикбоксеров из 24 регионов страны. Воспитанники Алексея Потеряхина из ДЮСШ № 4 завоевали 11 наград, пять из которых – золотые.

В разделе фулл-контакт Мария Рыжова (2008-09 гг.р., 48 кг), выиграв в полуфинале соперницу из ХМАО, в первом раунде финального боя отправила в нокаут соперницу из Пермского края и завоевала золото турнира.

- Богдан Сорокин (2012-13 гг.р. 37 кг) в разделе кик-лайт выиграл четыре боя и занял первое менсто, а так же был награждён кубком за лучшую технику, - сообщил «КП» Алексей Поетряхин.

В активе Таисии Шкарпеткиной два золота - в разделах кик-лайт и лайт-контакт. Также две медали из столицы Урала в Белгород везет Михаил Туболец. Он стал вторым в обоих разделах. У Матвея Кобзева золото в кик-лайте и бронза в лайт-контакте.

В разделе кик-лайт третьим финишировал Арсений Железников, а у Давида Едаменко бронза в лайт-контакте. В разделе фулл-контакт ТОП-3 замкнула Анна Боршош.

Теперь белгородцев ждет один из сложнейших выездов в этом календарном году.

- С 8 по 12 декабря ребята поспорят за Кубок России в разделах поинтфайтинг, лайт-контакт и лоу-кик, а с 13-го по 17-е - в разделах фулл-контакт и К1. Соревнования пройдут в Анапском районе, - подытожил Алексей Потеряхин.