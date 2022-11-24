20-летний белгородец обманул виртуальную знакомую на 13 тысяч рублей

В полицию Старого Оскола с заявлением о хищении 13 тысяч рублей обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в одном из приложений познакомилась с молодым человеком. Он предложил ей вложить средства в инвестирование одного из маркетплейсов. Оскольчанка доверилась незнакомцу и перевела на указанный им счет свои сбережения, после чего злоумышленник перестал выходить на связь. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения уголовного розыска по противодействию IT-преступлениям установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 20-летний ранее несудимый житель Старого Оскола. В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.