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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 9:01

Белгородец сломал челюсть соседу по гаражу

Ему грозит три года тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду поступило сообщение от сотрудников медучреждения о том, что к ним за медицинской помощью обратился 35-летний пациент. У мужчины сломана челюсть. По подозрению в причинении ему телесных повреждений был задержан 20-летний житель местный житель. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, конфликт произошел между двумя компаниями молодых людей, отдыхавших и распивавших спиртные напитки в соседних гаражах. Словесная перепалка закончилась потасовкой, в ходе которой подозреваемый нанес оппоненту удар кулаком в челюсть. Медиков вызвали очевидцы произошедшего. Согласно медицинскому заключению, здоровью мужчины причинен вред средней тяжести.

В соответствии с ч.1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.