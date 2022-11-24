В Белгородской области в столкновении «Ауди» и «Лады» пострадали три женщины

По предварительным данным, вчера, 23 ноября, в 8:40 на 20 км автодороги «Белгород – Шебекино – Волоконовка» 39-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди А6», двигался со стороны Белгорода в направлении Шебекино. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнуля с «Ладой 217030» под управлением 49-летнего водителя. В результате ДТП пассажирки «Лады» - женщины 35-ти, 43-х и 52-х лет - получили телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области «Киа» сбила 11-летнего мальчика.