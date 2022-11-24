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НовостиОбщество24 ноября 2022 7:13

Белгородский губернатор опроверг информацию о наступлении на Шебекино и Валуйки

С этим вопросом к Вячеславу Гладкову обратились встревоженные жители региона
Алексей СЕРГУНИН
Вячеслав Гладков призвал жителей не верить лживой информации. Фото из соцсетей.

Вячеслав Гладков призвал жителей не верить лживой информации. Фото из соцсетей.

Вчера, 23 ноября, во время традиционного вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову поступило несколько вопросов о захвате Шебекино и Валуек. Мужчина прочитал такую информацию в интернете, а женщина увидела на федеральных каналах.

Глава региона сообщил, что это обычные фейки.

- С февраля этого года нам каждый день приходит информация о захвате: завтра, послезавтра. Мне кажется, что уже с середины марта большинство белгородцев перестали на это обращать внимание. Да, ситуация непростая, но мы готовимся к различным развитием событий. Все на местах, все работают. Если есть угроза, мы об этом говорим. Сейчас очередная попытка нас запугать, - пояснил Вячеслав Владимирович.