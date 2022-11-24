Белгородский губернатор опроверг информацию о наступлении на Шебекино и Валуйки

Вячеслав Гладков призвал жителей не верить лживой информации. Фото из соцсетей.

Вчера, 23 ноября, во время традиционного вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову поступило несколько вопросов о захвате Шебекино и Валуек. Мужчина прочитал такую информацию в интернете, а женщина увидела на федеральных каналах.

Глава региона сообщил, что это обычные фейки.

- С февраля этого года нам каждый день приходит информация о захвате: завтра, послезавтра. Мне кажется, что уже с середины марта большинство белгородцев перестали на это обращать внимание. Да, ситуация непростая, но мы готовимся к различным развитием событий. Все на местах, все работают. Если есть угроза, мы об этом говорим. Сейчас очередная попытка нас запугать, - пояснил Вячеслав Владимирович.