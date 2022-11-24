Белгородцы завоевали 14 медалей на всероссийском турнире по айкидо

За «Кубок Черноземья-2022» боролись 70 спортсменов из пяти регионов страны. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

На стадионе «Трудовые резервы» состоялись всероссийские соревнования по айкидо «Кубок Черноземья-2022». Участвовали 70 спортсменов из пяти регионов страны. В личном зачете белгородцы 13 раз поднимались на пьедестал почета. В их активе шесть золотых наград, две серебряных и пять бронзовых.

Победу в своих возрастных группах одержали – Наталья Бакарева (3, категории - кихон-вадза, дзюи-вадза в групповом и парном разрядах), Анастасия Зинченко (2, дзюи-вадза в групповом и парном разрядах) и Злата Бабкина (дзюи-вадза).

Серебряными призерами стали – Зинченко (кихон-вадза) и Александр Ишков (дзюи-вадза). Третьи места заняли - Софья Дрей (3, категории - кихон-вадза, дзюи-вадза в групповом и парном разрядах) и Арина Бармина (кихон-вадза и дзюи-вадза).

В командном зачете сборная Курской области финишировала первой, вторыми стали белгородцы, третьими – орловцы.