Белгородские театры выявили сильнейших

В фестивале приняли участие 37 лучших коллективов области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В нём приняли участие 37 лучших коллективов области. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В программу вошли театрализованное открытие, показы клоунаде. Завершился фестиваль яркой финальной постановкой, показы спектаклей, мастер-классы и тренинги известных театральных деятелей по режиссуре, актёрскому мастерству и экспериментальной клоунаде.

По итогам мероприятия абсолютную победу одержал театр «Гротеск» из Губкина. В номинации «мини-спектакль» лучшим стал коллектив «Раздолье» Кустовского дома культуры Яковлевского округа. В малом комедийном жанре была отмечена Арина Маматова из студии «Лик» белгородского Центра досуга. Лучшим комедийным актёром стал Максим Юрин из той же студии. Во втором плане были отмечены Наталья Гордеева из «Раздолья», Виктор Митяков из головчинского «Винтажа» и Андрей Тулинов из «Гротеска».

Напомним, ранее театральный фестиваль «Кинь-грусть» ежегодно проводился в Центре культурного развития в Грайворонском селе Головчино. Его создание инициировали жители Грайворонского городского округа.