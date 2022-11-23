В Белгородской области будут судить несовершеннолетних грабителей

Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до семи лет лишения свободы. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Следственный отдел по Белгороду СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по п.п. «а, г» ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в том числе с применением насилия). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

Согласно материалам дела, в ночь на 11 августа этого года 16-ти и 17-летние местные жители находились на улице Щорса в Белгороде. Увидев ранее им незнакомого мужчину и договорившись между собой, они решили похитить имевшуюся при потерпевшем сумку. Подойдя к мужчине, один из молодых людей ударил его по лицу, а второй в этот момент забрал сумку. После этого злоумышленники скрылись с места преступления.

На этом обвиняемые не остановились. Заметив на улице Костюкова мужчину, разговаривавшего по телефону, несовершеннолетние решили похитить, а фактически отобрать у него мобильник. Подойдя к потерпевшему, и демонстрируя телескопическую дубинку, злоумышленники потребовали передать им сотовый. После чего, забрав телефон из рук потерпевшего и обыскав его на предмет наличия другого ценного имущества, с места совершения преступления также скрылись. Вскоре их задержали сотрудники полиции.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, обвинительное заключение утверждено прокуратурой Белгорода, уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до семи лет лишения свободы.