24 ноября в Белгородской области пройдут мокрый снег с дождем

На территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 24 ноября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем от -3 до +2 градусов. В Белгороде ночью 2-4 градуса ниже ноля, днем от 0 до +2 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. При использовании печного отопления проверяйте исправность печи и дымохода, не оставляйте топящуюся печь без присмотра. Используя обогреватели, помните, что большое количество пожаров, которые случаются в быту происходят из-за перегрузки электросетей при эксплуатации обогревательных приборов. Выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети.

Автомобилистам необходимо быть особенно внимательными и осторожными на дорогах во время осадков. Соблюдайте скоростной режим. В связи с гололедицей сотрудники спасательного ведомства рекомендуют водителям быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами - особенно вблизи пешеходных переходов.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722) 39-99-99.