Спортсмен из Белгородской области стал призером первенства ЦФО по самбо

Константин Пыханов (справа второй). Фото ЦСП Белгородской области.

В Ярославле состоялось первенство ЦФО по самбо среди юношей и девушек 15-17 лет. В весовой категории 79 кг третье место занял Константин Пыханов. Тренируется спортсмен в ДЮСШ "Атлант" в Шебекино под руководством Олега Терещенко.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в поселке Матюшинское состоялись первенство России и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет. В активе белгородских спортсменов 12 призовых мест.

Тем временем, белгородские волейболисты проиграли в Казани. Теперь 25 ноября наши парни сыграют в Санкт-Петербурге с «Зенитом».