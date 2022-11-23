40-летний белгородец изнасиловал пенсионерку

Расследование уголовного дела продолжается. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Следственный отдел по Старому Осколу СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.131, п. «б» ч.2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера, совершенные с угрозой убийством и применением насилия). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, в феврале этого года после освобождения из мест лишения свободы мужчина вернулся к своей 60-летней сожительнице, проживающей в частном доме в одном из сел Старооскольского городского округа. 16 ноября подозреваемый, применив насилие и угрожая женщине убийством, вступил с ней в интимные отношения против ее воли.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.