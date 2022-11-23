Белгородские спортсмены завоевали девять медалей на первенстве России по пулевой стрельбе

В поселке Матюшинское состоялись первенство России и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет. В активе белгородских спортсменов 12 призовых мест.

В рамках первенства страны в дисциплине ПП-180 золото завоевала белгородская команда в составе – Анастасии Хорунжой, Марии Маховой и Эвелины Шеиной. В дисциплине ВП-ПС команды Белгородской области заняли три места на пьедестале - первое (Сергей Новосёлов и Диана Ливинская) и два третьих (Александр Туренко и Виктория Поддубная, а также Никита Стрелков и Анастасия Колесникова).

В дисциплине ПП-ПС команда Белгородской области заняла второе место (Андрей Меньшиков и Шеина Эвелина). В дисциплине ВП-180 команда Белгородской области выиграла золото (Новосёлов, Денис Николаенко и Туренко) и две бронзы (Поддубная, Анна Серопян, Колесникова, а также Стрелков, Дмитрий Лазарев и Константин Долгих). В дисциплине ВП-60 Ливинская стала лучшей.

На всероссийских соревнованиях в активе белгородцев три награды. В дисциплине МПП–60 Махова завоевала бронзовую медаль. В дисциплине М –3х20 Николаенко стал вторым. А в дисциплине МП-60 СС Егор Смоляков также выиграл серебряную медаль.

Отметим, что Махова и Смоляков тренируются в СШОР № 1 Белгородской области под руководством Олега Колодезного. А Николаенко является воспитанником Сергея Головкова из СШОР Яковлевского района.