В Белгороде откроется выставка художницы Алёны Шапарь

Работы художницы обращены к теме детства и дома.

Белгородцев приглашают на открытие выставки. Молодая художница из Омска представит выставку «Safe space». Этот проект обращается к теме детства и дома, как самому безопасному месту в жизни каждого ребенка. Экспозиция сочетает в себе художественные работы, звуки, интерактивные инсталляции, запахи и вкусы, знакомые всем из детства. Идея проекта художницы и куратора, поднимает вопрос — какие детские воспоминания дают людям чувство безопасности и как это чувство можно пробудить уже во взрослом состоянии.

В 18:00 состоится официальное открытие выставки. В 19:00 – открытое интервью с куратором выставки Алёной Алексеевой и художницей Алёной Шапарь.

Всем гостям на открытии выставки будет предложено: бесплатно попробовать тот самый попкорн из детства, поиграть в аэрохоккей, поучаствовать в мастер-классе от художницы Алёны Шапарь по созданию апсайклинг футболок. Желающим принять участие в мастер-классе необходимо принести с собой футболку светлого цвета.