Вячеслав Гладков посмотрел ход работы по строительству Белгородской засечной черты

В белгородской области продолжают укреплять границы. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время пресс-конференции 21 ноября Вячеслав Гладков ответил на вопросы по поводу укрепления границ Белгородской области и возможности наступления ВСУ на регион.

- Мне не хотелось бы драматизировать, потому что потом мое мнение можно транслировать в рамках контекста по-разному. В любом деле мы рассматриваем несколько вариантов развития событий, в том числе и худшие. Надеюсь, что пессимистические варианты нам не понадобятся, но мы их активно рассматриваем, - сказал Вячеслав Гладков.

В регионе по-прежнему занимаются укреплением границ. Гладков отметил, что речь идет о формировании так называемой Белгородской засечной черты.

- Это достаточно привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже защиты интересов государства Российского. Так и продолжается сейчас, - заявил глава региона.

Сегодня, 22 ноября, свой рабочий день губернатор начал с осмотра строительства засечной черты с заместителем Владимиром Базаровым. Об этом он написал на страницах в соцсети.