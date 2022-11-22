Гладков пояснил, почему не купил жилье в Белгородской области

Гладков: У меня было две задачи — уйти в отпуск и определиться с жильем. Не выполнил ни то, ни другое. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время пресс-конференции 21 ноября журналисты поинтересовались у губернатора планами на покупку собственного жилья в Белгороде. Вячеслав Гладков отметил, что обещал приобрести жилплощадь еще в прошлом году, но не успел физически.

- У меня было две задачи — уйти в отпуск и определиться с жильем. Не выполнил ни то, ни другое. Просто не до этого. Неправильно. Нужно, но, наверное, немного попозже. Не потому, что рассматриваю переезд или уход. Я просто физически не успеваю. С другой стороны, понимаю, что все журналисты ждут, чтобы пообсуджать, где купил, что купил, на что купил. Обещаю, что дам вам «пищу», - поделился глава Белгородской области.