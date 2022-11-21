Губернатор рассказал, что в регионе идет формирование Белгородской черты

Гладков: Белгородская область всегда стояла на рубеже защиты интересов государства Российского. Так и продолжается сейчас. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вячеслав Гладков во время пресс-конференции 21 ноября ответил на вопрос, допускает ли он возможность нападения ВСУ на Белгородскую область. Глава региона заявил, что не хотел бы драматизировать, но власти готовы к любым вариантам развития событий.

- Мне не хотелось бы драматизировать, потому что потом мое мнение можно транслировать в рамках контекста по-разному. В любом деле мы рассматриваем несколько вариантов развития событий. Мы готовимся к различным вариантам. Надеюсь, что пессимистические варианты нам не понадобятся, но мы их активно рассматриваем, - сказал Вячеслав Гладков.

В регионе по-прежнему занимаются укреплением границ. Гладков отметил, что речь идет о формировании так называемой Белгородской черты.

- Это достаточно привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже защиты интересов государства Российского. Так и продолжается сейчас, - заявил глава региона.