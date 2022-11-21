22 ноября в Белгородской области пройдут дожди

По данным белгородских синоптиков, завтра, 22 ноября на территории региона ожидается облачная погода. Ночью и днем небольшие, местами умеренные дожди. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный, днем западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем от +6 до +11 градусов. В Белгороде ночью 0-2 выше ноля, днем от +8 до +10 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила эксплуатации электрических приборов и отопительных печей. Используя обогреватели, помните, что большое количество пожаров, которые случаются в быту происходят из-за перегрузки электросетей при эксплуатации обогревательных приборов. Поэтому, выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети.

Осадки, туман и гололед могут спровоцировать ухудшение дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию до других транспортных средств и соблюдать скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.