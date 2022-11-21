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НовостиОбщество21 ноября 2022 12:32

В Белгородской области могут построить новый поселок на 1000 домов

Об этом сегодня во время большой пресс-конференции сообщил глава региона Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
В эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов. Фото из соцсетей.

В эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов. Фото из соцсетей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос о жилищных сертификатах жителям пострадавших от обстрелов населённых пунктов.

- Базовое уточнение - у нас нет эвакуации. Жилищные сертификаты рассматриваются как одна из многих форм поддержки жителей тех 15 населённых пунктов, где объявлен режим ЧС. Там, куда мы не можем войти, ставим вопрос или строительства нового посёлка на 1000 домов, или получения жилищных сертификатов для строительства на территории Белгородской области.

Отметим, что в эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов.