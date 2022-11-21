В Белгородской области могут построить новый поселок на 1000 домов

В эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов. Фото из соцсетей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос о жилищных сертификатах жителям пострадавших от обстрелов населённых пунктов.

- Базовое уточнение - у нас нет эвакуации. Жилищные сертификаты рассматриваются как одна из многих форм поддержки жителей тех 15 населённых пунктов, где объявлен режим ЧС. Там, куда мы не можем войти, ставим вопрос или строительства нового посёлка на 1000 домов, или получения жилищных сертификатов для строительства на территории Белгородской области.

Отметим, что в эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов.